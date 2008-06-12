Требуется написание статей различной тематики

Ребята! Это один из лучших (а возможно и лучший) работодатель из всех какие у меня были! С Натальей общался с удовольствием, выполненная работа была моментально оплачена! Да к тому же и выше обговоренной суммы. Всем рекомендую! Сам с привеликим удовольствием бы поработал на нее еще.