Требуется написание статей различной тематики

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Завершен16 заявок865 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется написать статьи по тематики секретарского дела, много. В некоторых статьях должен присутствовать юмор, другие должны быть официальными(научно-публицистический стиль), поэтому для работы требуется несколько человек. Оплата будет небольшая где-то 0,5-1$ за 1000 знаков.

Оплата только яндексом.

Просьба, пишите все что хотели бы узнать и сказать на страничке проекта.

ТЗ прилагаю

Написание статей
17 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

advanturistka
Дарья 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Дарья - талантливый фрилансер! Работать с нею мне понравилось, попробуйте и вы! Не пожалеете!
Наталия- отличный заказчик. Приятно работать с такими людьми. Все точно и вовремя. В общении очень вежлива. В общем, оставила о себе весьма приятное впечатление
Anarx
Роман 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Роман - хороший специалист, задание выполнил прекрасно - быстро и качественно. Буду сотрудничать и дальше, как появятся заказы. Всем рекомендую! И заметьте, ему всего 17 лет)) Молодец, парень!
С Наталией приятно сотрудничать, четкое ТЗ, оплата в срок. Работать на нее мне понравилось!
Hazel
Xenia 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Ксения справилась с поставленной задачей на все 10 баллов! Статья порадовала свежестью и яркостью слога и приятной новизной! По возможности буду привлекать Ксению к работе и в дальнейшем! всем рекомендую этого фрилансера.
Karagol
Лариса 
67 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад
Лариса хорошо справилась с поставленной задачей-написала красивую статью по тематике "секретарское дело".Работа была выполнена грамотно и быстро, даже раньше обговоренного срока. Буду сотрудничать с Ларисой и в дальнейшем.
Наталья, спасибо, что Вы выбрали меня. Приятно было сотрудничать с Вами. Четкая постановка задач, своевременная оплата, порядочность и тактичность. Рекомендую всем с полным доверием сотрудничать с таким приятным заказчиком.
NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад
$1
Татьяна -отличный, ответственный исполнитель, свою работу выполнила очень хорошо, даже раньше указанного срока. Буду сотрудничать и в дальнейшем, рекомендую Татьяну всем, кто ищет по-настоящему качественно выполненной работы
Просто супер-заказчик! Все обязательства, включая условия оплаты, выполнила точно и в срок! Буду сотрудничать с ней еще не раз, чего и Вам советую!
Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
Василий, качественно выполнил поставленную перед ним задачу, по ходу работы даже никаких вопросов у меня к нему не возникло, вообщем нечего сказать работа на твердую 10:) Буду и дальше сотрудничать.
Наталья один из лучших заказчиков, с кем мне приходилось работать! Задание было максимально ясно раскрыто, что даже не возникло никаких вопросов. Один словом, если увидите, что заказчиком является Филатова Наталья, не проходите мимо, от работы получите одно удовольствие!
-Toxa-
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Антон....просто второй Ильф или Петров, а может даже оба этих человека в одно лице. Молодец, одним словом! Сделал работу быстро и качественно, побольше бы таких талантливых новичков на сайте.Прочитав его работу снова поняла что настоящий юмор жив, и камеди - клаб его не съел:)
Ребята! Это один из лучших (а возможно и лучший) работодатель из всех какие у меня были! С Натальей общался с удовольствием, выполненная работа была моментально оплачена! Да к тому же и выше обговоренной суммы. Всем рекомендую! Сам с привеликим удовольствием бы поработал на нее еще.
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Марина, в выполнении задания, проявила себя как высококлассный профи. Всем рекомендую настоятельно поработать с Мариной, не пожалете:)
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, грамотный подход к работе, кроме того, очень приятный в общении человек. Очень довольна сотрудничеством, побольше такиз заказчиков!
Thomas
Моисей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Моисей- замечательный испонитель, умеет выполнять данные работодателем задания , четко и быстро. Побольше бы таких новичков, на нашем сайте.Всем советую посотрудничать с Моисеем
Наталия - отличный заказчик! Четкая расстановка задач, своевременная оплата - остался доволен работой с ней.С радость поработал бы еще! Всем рекомендую
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$1
Елена - грамотный исполнитель и приятный собеседник, на все комментарии к заданию реагировала одекватно, работать с Еленой одно удовольствие, всем рекомендую.
Адекватный заказчик. С ясным знанием того, чего он хочет. Наталья поставила четкую задачу без всяких недоговорок. Было приятно работать вместе. От общения один позитив. Рекомендую.
Ko_Val
125 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Валерия - хороший исполнитель и просто приятный в общении человек. На коррективы в задании реагирует спокойно и положительно. Работа была выполнена-выше всех похвал точно в указанные сроки. Всем рекомендую это молодое дарование!
Приятное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

advanturistka
Дарья 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Anarx
Роман 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Hazel
Xenia 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Karagol
Лариса 
67 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад
NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад
Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
-Toxa-
Антон 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Thomas
Моисей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
Ko_Val
125 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад