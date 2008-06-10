Курсовая работа по теме "Виды трудового договора"

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Закрыт11 заявок301 просмотр

Около 50000 знаков (без пробелов). Не менее 15 источников. Правильно оформленный список литературы. До 15 июня 16-00...

17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

Заявки фрилансеров

eleni
Елена 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад