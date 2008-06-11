Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется написать статьи по тематики секретарского дела, много. В некоторых статьях должен присутствовать юмор, другие должны быть официальными(научно-публицистический стиль), поэтому для работы требуется несколько человек. Оплата будет небольшая где-то 0,5-1$ за ...
Курсовая на PHP
Всем добрый день.
Нужно сделать сайт с базами данных MySQL.
Он должен выглядеть как обучающая система (учебник).
Учебник по курсу ''Оптимизационные задачи на графах "
Что должно быть ?
1. Тематическая шапка.( не надо рисовать, просто взять какую-нибудь)
1. Админка.
2. Материал ( материал я дам)
3 .Тесты в конце определенной темы.
Срок на выполнение работы 3 дня.
моя ася 356-786-580
Оставляйте ваши аськи и цены здесь.
Жду предложений. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы11 исполнителейЗавершен17 лет назад
Около 50000 знаков (без пробелов). Не менее 15 источников. Правильно оформленный список литературы. До 15 июня 16-00...Закрыт17 лет назад
Надо сделать дипломную работу на тему "АРМ специалиста по учету документов". Сама программа сделана, надо теорию. Методичку дам.Сроки сжаты. 19 предипломная, 30 защита.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Куплю готовую дипломную работу. тема работы: Разработка электронной системы зажиганияРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
К вечеру субботы 14 июня написать 4 программы, по две однотипных задания в прикрепленном файле мне нужен исходник, ехе файл(нету у меня на компе vb60) коротенечько описать алгоритм работы и таблицы объектов (элементов ...Завершен17 лет назад
Диплом.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужен третий раздел диплома - практическая часть. Сама программа есть. Необходимо ее описать согласно требованиям: а) цели и назначение автоматизированного варианта решения задачи; б) архитектура и технологии решения задачи автоматизации; в) состав ...Закрыт17 лет назад
- $50
Требуется курсовая по экономической теории. Требования в приложении. Срок 15.06.08 до 12:00. Стоимость 900 рублей.Закрыт17 лет назад
Две программы: Метод Гаусса и простая. нужно как написано в задании: программа + блок-схема. Метод Гаусса я могу дать на других языках, да вы и сами можете его найти ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Это диплом. Анализ мирового производства стали. Есть теоретическая часть - описание производства стали (временные ряды) в разных странах по годам. В SPSS посчитана кросс-корреляция между рядами данных. Надо: теория по кросс-корреляции, описание графиков, выводы (всё ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад