Курсовая на PHP

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Закрыт6 заявок310 просмотров

Всем добрый день.

Нужно сделать сайт с базами данных MySQL.

Он должен выглядеть как обучающая система (учебник).

Учебник по курсу ''Оптимизационные задачи на графах "

Что должно быть ?

1. Тематическая шапка.( не надо рисовать, просто взять какую-нибудь)

1. Админка.

2. Материал ( материал я дам)

3 .Тесты в конце определенной темы.

Срок на выполнение работы 3 дня.

моя ася 356-786-580

Оставляйте ваши аськи и цены здесь.

Жду предложений. Спасибо.

MySQLPHP
17 лет назад
multi
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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