Понятие мер безопасности англ. права

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Завершен3 заявки212 просмотров

(реферат) Понятие мер безопасности английского и американского права

Название: Понятие мер безопасности английского и американского права

Тип работы: реферат

3 курс

Предмет: право

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 5

Кол-во страниц не менее: 15

Кол-во страниц не более: 16

Срок: 24 июня

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранные исполнители

gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$20
Работа не была прислана в срок. Все попытки связаться были безуспешны. Дарья пропала, работу пришлось отдавать другому автору, объясняться с заказчиком.
Labik
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад
$20
1 день
Станислав, хороший исполнитель. Быстро и четко. Были некоторые недочеты по оформлению, но он их быстро устранил. Станислав, большое спасибо за работу.
Все отлично

Заявки фрилансеров

gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Labik
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
17 лет назад