Экономическая эффективность мероприятий

$100
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Завершен4 заявки228 просмотров

Необходимо вычислить экономическую эффективность предложенных в дипломе мероприятий (мой вариант не устроил руководителя).Все данные есть. Либо изменить сами мероприятия,для получения более значимой экономической выгоды.

17 лет назад
dasha_malvina
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$100
Работа была выполнена отлично и в указанный срок! Качественно и аккуратно!!! Огромное спасибо!!!!
С Дарьей было приятно работать, оплата переведена без промедления, в общем, идеальный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад