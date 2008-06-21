Практическая часть диплома

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Завершен1 заявка281 просмотр

Срочно необходимо написать практическую часть диплома: Анализ инвестиционной политики КБ ОАО " Альфа Банка". Пишите в личку. Предлагайте бюджет.

17 лет назад
Teterka
52 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

D_T
Rado 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$60
1 день
Дина Александровна - отличный автор. Роботу выполнила качественно, в срок, добросовестно. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

D_T
Rado 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад