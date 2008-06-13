Несколько несложных студ. программ и заданий. (С#)

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Задание 1,2: работа с файлами в DOS. (Создание файлов, изменение атрибутов, создание коммандных файлов)

Задание 3: исследовать 3 простые проги, одна загружает процессор, другая видеопамять, третья работает с диском (Проги писать на шарпе). Работа с журналом Windows (есть мануал-пример, диаграммы и графики произ-ности в Excel)

Задание 4

Анализ свойств и возможностей файловой системы типа FAT. (Программа на шарпе)

Полное описание:

webfile.ru/2033010

narod.ru/disk/1014049000/..%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc.html

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