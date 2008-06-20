Написать записку к проэктрированию

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Закрыт2 заявки235 просмотров

Написать записку к проэктированию шпиндельного узла вертикально-фрезерного станка Nmin 200 об

число скоростей 19

обрабатываемые материалы высокой твердости

режущие иснтрументы - твердые сплавы

17 лет назад
akaNika
Nika 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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