Только для специалистов!!! Консультация. Необходимо посмотреть задание к диплому и сам диплом по локальным сетям Цель: определить качественный уровень выполнения и степень соответствия изначально поставленных задач выполненной работе. Итог: написать резюме
Написать записку к проэктрированию
Написать записку к проэктированию шпиндельного узла вертикально-фрезерного станка Nmin 200 об
число скоростей 19
обрабатываемые материалы высокой твердости
режущие иснтрументы - твердые сплавы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт17 лет назад
По сути диплом представляет из себя описание простейшего сайта с поддержкой собственной CMS системы. Имеется почти готовый диплом, в который необходимо добавить Приложение, а именно код CMS системы и ее экранные формы.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо выполнить контрольную Задание смотрите во вложении Срок - 7-10 днейРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт17 лет назад
Курсовая по медицинскому товароведению. Стоимость 1000 рублей оплата webmoneyЗавершен17 лет назад
Разработка обектно-ориентировочной библиотеки для роботы из связными списками нужна готовая курсовая на тему что находится сверху 30 страниц может у кого есть--------недорогоЗакрыт17 лет назад
Срочно необходимо написать практическую часть диплома: Анализ инвестиционной политики КБ ОАО " Альфа Банка". Пишите в личку. Предлагайте бюджет.Завершен17 лет назад
- $100
Для знающего человека работы на час. Оплтата 1500р+ за всё Задание 1,2: работа с файлами в DOS. (Создание файлов, изменение атрибутов, создание коммандных файлов) Задание 3: исследовать 3 простые ...Закрыт17 лет назад
- $20
(реферат) Понятие мер безопасности английского и американского права Название: Понятие мер безопасности английского и американского права Тип работы: реферат 3 курс Предмет: право ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо вычислить экономическую эффективность предложенных в дипломе мероприятий (мой вариант не устроил руководителя).Все данные есть. Либо изменить сами мероприятия,для получения более значимой экономической выгоды.Завершен17 лет назад
Надо написать курсовую по теме. Роль человеческого капитала в современной экономике. Надо к субботе 21.06.08 ICQ 373-699-415Закрыт17 лет назад