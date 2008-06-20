Тема диплома "Web представительство для компании"

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Закрыт5 заявок191 просмотр

По сути диплом представляет из себя описание простейшего сайта с поддержкой собственной CMS системы.

Имеется почти готовый диплом, в который необходимо добавить Приложение, а именно код CMS системы и ее экранные формы.

17 лет назад
guratolprob
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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