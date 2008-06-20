Консультация по диплому, локальные сети

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки250 просмотров

Только для специалистов!!!

Консультация. Необходимо посмотреть задание к диплому и сам диплом по локальным сетям

Цель: определить качественный уровень выполнения и степень соответствия изначально поставленных задач выполненной работе.

Итог: написать резюме

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров