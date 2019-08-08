Доработать расчетную часть курсовой

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Закрыт2 заявки291 просмотр

Доработать расчетную часть курсовой по металоконструкциям. Подробности заинтересованным.

6 лет назад
Basil11_del
Василий 
62 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров