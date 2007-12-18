ДЗ По Математической Статистике

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Нужно сделать немаленькое задание по мат.статистике!

Задание в приложении!

Отпишитесь что вы можете сделать оттуда (если не все задания)

Сделать нужно до (крайний срок) вторника (вечер) 25.12.07

Цена 10вмз

Жду предложений!!!

16 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад