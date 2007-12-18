Задания по математической статистике

Нужно срочно (в идеале в течение 2-3 дней) написать курсовую работу по экономической теории. Объем около 40 листов. Оставляйте Ваши предложения только здесь, и я с Вами свяжусь, для обсуждения деталей. Желательно оставляйте аську, и я постараюсь ...