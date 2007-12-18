Задания по математической статистике

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Нужно решить задания по мат.статистике..к понедельнику 24.12.07

2 курс. Если есть желание и умение, жду вас!

ЗАДАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

Цена 10wmz

16 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад