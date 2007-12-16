Задача по страхованию

Тема: "Математическое моделирование процесса функционирования Автоматизированных Транспортно-Накопительных Систем в среде Simulink" Факультет: САПР от 50 до 150 стр. В качестве приложения должен быть предоставлен программный код (самое главное!). Материалы см. в прилагаемом файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помогите решить задачу:
Величина резерва по страхованию жизни на 1 октября 1,5 млн. руб. В течение 4 квартала страховщик собрал страховых взносов 800 тыс. руб. и выплатил страховое обеспечение 900 тыс. руб., выкупных сумм 50 тыс. руб. Доля нетто – ставки в структуре тарифа 90%. Годовая норма доходности, использованная при расчёте тарифной ставки, - 7%
Определите величину резерва по страхованию жизни на 1 января.
Стоимость - 50 руб.
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