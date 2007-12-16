Задача по страхованию

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Помогите решить задачу:

Величина резерва по страхованию жизни на 1 октября 1,5 млн. руб. В течение 4 квартала страховщик собрал страховых взносов 800 тыс. руб. и выплатил страховое обеспечение 900 тыс. руб., выкупных сумм 50 тыс. руб. Доля нетто – ставки в структуре тарифа 90%. Годовая норма доходности, использованная при расчёте тарифной ставки, - 7%

Определите величину резерва по страхованию жизни на 1 января.

Стоимость - 50 руб.

16 лет назад
NATM
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад