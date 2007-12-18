Курсовая по программированияю

Здравствуйте, фрилансеры. Срочно, буквально в течение пары часов, нужно решить несложные задачи из математического анализа. Сам не успеваю, поэтому требуется немного помочь. Задания совсем несложные, поэтому могу оставить только отзыв (ну и на пивко). Смотрите в приложенном файле. ----- Чтобы не ...