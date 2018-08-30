Физиология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок220 просмотров

Втома і розвиток фізичної натренованості. Курсовая

7 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая по теме: "Cенсорные детали в репортаже"

    Что уже СДЕЛАНО: 10 категорий для контент- анализа: 1) Сфера( политика, экономика и т.д) 2) Временное пространство материала  3) Географическое пространство материала  4) Объем материала ( менее 3000 т.знаков и более 7000 т.знаков)  ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реферат на тему

    Реферат на тему  "Технологические характеристики заготовок, методы получения заготовок в машиностроение и обеспечение их точности" Объем минимум 20 страниц Срок до 23:00 05.09.2018, 8:00 06.09.2018 край

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Курсовая по педагогике

    Тема.Влияние СМИ на духовно-нравственное воспитание младших школьников.Введение.Глава1.Теоретические основания проблемы влияния СМИ на нравственное воспитание младших школьников.1.1Нравственное воспитание и понятия нравственности.1.2Проблемы влияния СМИ на нравственное воспитание младших школьников. 1.3 Особенности духовно-нравственного воспитания младших школьников.Заключение.Список литературы.На 25 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реферат страниц 20

    $7

    Тема: Технологические характеристики заготовок, методы получения заготовок в машиностроение и обеспечение их точности По объему где-то 20 страниц, ссылки и использованная литература  До четверга

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать курсовую работу по конституционному праву

    Необходимо написать курсовую работу на тему "Терроризм как мировая проблема современности", методических рекомендации нет, работу необходимо выполнить по стандартным требованиям 2018 г. к курсовым работам. Проверка в системе антиплагиат.ру &gt;65%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется научная статья.

    $105

    Здравствуйте!   Ищу ответственного исполнителя для подготовки научной статьи. Предоставляются вспомогательные материалы, то есть искать источники "с нуля" не нужно, только в дополнение.   Объем: 20-22 стр., на русском яз. + нужно будет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Курсовая по психологии

    Курсовая # 2 по психологии. Тема: Эмоциональный интеллект и лидерство.  Кол-во страниц 30-35. Выборка для исследования~5-7 человек. Оригинальность ~70%. Исследование: корреляции уровня эмоционального интеллекта и лидерские способностей. (пример: тест "ЭмИн" и методика "Лидер")

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад