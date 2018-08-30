Что уже СДЕЛАНО: 10 категорий для контент- анализа: 1) Сфера( политика, экономика и т.д) 2) Временное пространство материала 3) Географическое пространство материала 4) Объем материала ( менее 3000 т.знаков и более 7000 т.знаков) ...
Физиология
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