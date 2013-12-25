Главу дипломной работы написать

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Закрыт5 заявок138 просмотров

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СТАТУС: Принятый

КОД ЗАКАЗА: 3634 (2)

ТЕМА: Коммуникации службы управления персоналом

ПРЕДМЕТ: Управление персоналом

ТИП РАБОТЫ: Глава дипломной работы 3

СРОК СДАЧИ: до 25.12.2013

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 2000 рублей

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 40

ОПИСАНИЕ: проверки на плагиат нету.

Методички нет.

План главы и начало диплома приложено. Нужно дописать 3 главу.

11 лет назад
help_student
Кристина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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