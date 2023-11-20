Курсова по метерології

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка8 просмотров
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Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання"
Дисципліна : метрологія та технологічні вимірювання
Є вказані певні вимоги по розділах (1-ший розділ я зробила вже ) варто виконати 2,3,4
до 40 сторінок (35-40)
Унікальність: 60%
Строки: 2.12

месяц назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад