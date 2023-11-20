Курсова про трансцендентні криві

Нужно сделать топологию сети интернета вещей с внедрением машинного обучения для обнаружения DDoS атаки. Сделать топологию сети с IDS/IPS. Провести сравнение эффективности этих систем(ожидается что топология с машинным обучением будет более эффективна). Внести результаты в ...