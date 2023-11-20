Курсова по технічній дисципліні

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок19 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібен автор
Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання"
до 40 сторінок (35-40)
Унікальність: 60%
Строки: 2.12

месяц назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад