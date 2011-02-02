Курсовая Аналитический учет затрат на производство

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Закрыт2 заявки186 просмотров

Курсовая работа по теме Организация аналитического учета затрат на производство.

План есть. Объем 45-50 стр. Нужно будет приложить отчетную документацию, балансы, журналы и т.д. по теме (Обязательное требование!). Данные свои, "фантазийные". Профиль - оптовая торговля ГСМ и производство металлоконструкций (двери, гаражи и т.д.) Рассмотреть нужно производство. От Вас знакомство с темой , стоимость Срок до 10.02.2011 7.00 моск.времени

Необходиа уникальность работы

14 лет назад
Kovboy
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год назад

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moxito
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14 лет назад
$50
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Заявки фрилансеров

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад