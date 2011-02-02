Курсовая Аналитический учет затрат на производство

Курсовая работа по теме Организация аналитического учета затрат на производство.

План есть. Объем 45-50 стр. Нужно будет приложить отчетную документацию, балансы, журналы и т.д. по теме (Обязательное требование!). Данные свои, "фантазийные". Профиль - оптовая торговля ГСМ и производство металлоконструкций (двери, гаражи и т.д.) Рассмотреть нужно производство. От Вас знакомство с темой , стоимость Срок до 10.02.2011 7.00 моск.времени

Необходиа уникальность работы