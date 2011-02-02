Курсовой с применением GPSS и C++(Java/Delphi)

$100
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Закрыт2 заявки239 просмотров

Срочно ищу исполнителей, которые могут выполнить курсовой по предмету Имитационное моделирование систем.

Необходимо смоделировать работу СМО: Ателье по пошиву одежды, нужно на смоделировать СМО на: 1) GPSS 2) высших языках программирования (java\delphi\c++), 3) Расчитать аналитический по формулам в mathcad по курсовому проекту. Полное описание задания прикрепляю в виде файла.

Предлагайте цену (желательно в руб.), рассмотрю любые предложения..

По вопросам связаться со мной можно по ICQ:442678431

Подробное задание в файле.

DelphiJava
14 лет назад
akvamarin2011
Алексеева 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$135
5 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад