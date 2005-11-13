Курсовая по экономике и праву

Необходимо выполнить работу по теме: "Экономическое и гражданско-правовое положение акционерного общества на примере..."

(реальное предприятие)

Содержание работы:

Введение

1 Глава (теоретическая часть).

2 Глава (практическая часть) должна обязательно включать глубокий анализ конкретного предприятия в плане темы курсовой

работы.

3 Глава (рекомендательная) Улучшение экономического и гражданско-правового положения фирм в принципе (что можно предложить)

и конкретно данного рассматриваемого предприятия.

Обязательно! Каждая глава должна включать минимум ТРИ(!) подглавы (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.).

Обязательно приложение сопутствующей документации предприятия, особенно затронутой в тексте работы.

Список использованных источников не менее 20.

Неукоснительное соблюдение требований изложенных в учебном пособии.

Методичка высылается на e-mail (сканированная копия).

Проверка на АНТИПЛАГИАТ! Сборки из Интернета мне не нужны!

Предложения просьба публиковать в проекте.

Стоимость указывайте реальную, я в курсе ценовой политики ("за 5000" я и сам напишу, просто времени в обрез), к тому же корректировать работу под "пожелания" руководителя мне все-таки придется самому.

Оплата - эл.платежные системы: Yandex, WebMoney.

Подробности при личной переписке с кандидатами.