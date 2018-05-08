Курсовая по ИТ технологиям

Выбор темы: Рассчитайте предварительную существенность плана аудита на основе финансовой отчетности одной из выбранных компаний следующих методов: 1. Единые правила («эмпирические правила»). 2. Правила переменной или размера. 3. Формульные методы. Проанализируйте результаты. Финансовая отчетность 10 самых прибыльных потребительских товаров может быть ...
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Тема: Обзор web фреймворков.
Объём: 20 стр.
Антиплагиат 60%, etxt 30%.
Срок: 1 день.
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