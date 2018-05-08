Курсовая по ИТ технологиям

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Тема: Обзор web фреймворков. 

Объём: 20 стр. 

Антиплагиат 60%, etxt 30%. 

Срок: 1 день. 

6 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад