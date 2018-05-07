Курсовая по педагогике

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Срочно нужна курсовая по педагогике по теме "Методы и приёмы формирования воспитания и понимания подростками произведений живописи (театра, музыки, кино, хореографии и др.)" Сроки очень поджимают, поэтому, чем быстрее, тем лучше.

6 лет назад
Ron_Sky
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
romsporp
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад
$35
3 дня
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