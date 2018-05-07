Необходимо написать курсовую по импортозамещению. Страниц 30, оригинальность 60% Антиплагиат.ру Сдача 9 мая. Нужна практическая часть. Подробности в файле.
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Срочно нужна курсовая по педагогике по теме "Методы и приёмы формирования воспитания и понимания подростками произведений живописи (театра, музыки, кино, хореографии и др.)" Сроки очень поджимают, поэтому, чем быстрее, тем лучше.
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