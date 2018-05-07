Необходимо написать курсовую по импортозамещению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Необходимо написать курсовую по импортозамещению.

Страниц 30,

оригинальность 60% Антиплагиат.ру

Сдача 9 мая.

Нужна практическая часть.

Подробности в файле.

6 лет назад
Trissa
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад