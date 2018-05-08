Индивидуальное задание по бух учету 2500 слов

Напишите аналитическое эссе по международной бухгалтерской деятельности (100 баллов)

Цели

Аналитическое эссе поможет студентам понять теорию и роль бухгалтерского учета в управлении международной деятельностью предприятия. Студенты должны достичь следующих основных целей аналитического эссе:

понимание основных рабочих знаний о структуре бухгалтерской международной деятельности;

понимание основных понятий бухгалтерского учета международной деятельности, которые могут быть применены к новым и различным ситуациям в международной деятельности;

обучайте студентов по международной терминологии учета;

понимание и толкование законодательства и отчетов о международных Мероприятия.

Выбор задачи

Студенты получают задание для аналитического эссе из списка, определенного преподавателем.

СПИСОК заданий эссе

1. Изучить значимость, цель и роль бухгалтерского учета в системе управления международной деятельностью.

2. Провести структурный анализ организации учета международной деятельности с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета.

3. Объединить анализ основных принципов организации учета международной деятельности.

4. Анализ содержания государственного регулирования учета международной деятельности.

5. Обеспечить единый анализ объектов учета международной деятельности.

6. Анализ значимости и использования международных форм расчетов.

7. Изучение содержания и взаимосвязи денежных и немонетарных предметов.

8. Провести анализ открытия ордера на банковском счете в иностранной валюте.

9. Маре расследование составления заказа на получение импортных товаров при обнаружении дефектов или недостатках.

10. Проанализируйте и определите причины специфического отражения экспортных операций в бухгалтерском учете.

11. Провести анализ и определить причины конкретного отражения сделок с товарами, произведенными по поручению в бухгалтерский учет.

12. Проанализировать и определить причины конкретного заключения международного бартерного контракта.

13. Изучить формы иностранных инвестиций.

14. Проанализируйте и сравните принципы внешнеэкономической деятельности и ее регулирования.

15. Провести расследование процесса оформления документов для операций международной деятельности.

16. Обеспечить единый анализ порядка валютного регулирования и учета валютных активов.

17. Изучение содержания и взаимосвязи форм и содержания международных расчетов.

18. Оценить финансовый результат от экспортно-импортных операций.

19. Проанализировать деятельность предприятия в свободных экономических зонах.

20. Провести структурный анализ организации международного оффшорного бизнеса.

Ниже вы найдете общие рекомендации по написанию аналитического эссе.

Аналитическое эссе является одним из самых сложных сочинений для написания, но освоение его техники очень важно. Аналитическое эссе не является резюме работы. Если вы обнаружите, что перефразируете части объекта вашего расследования (литературу, экономическое событие и т. Д.) Или «пересказываете историю», тогда вы не пишете аналитическое эссе. Ключом к пониманию его природы является слово «анализ». Аналитические эссе дают обоснованный ответ на конкретный вопрос и организованы вокруг единственного логического аргумента, основанного на доказательствах. Ключ к написанию любого успешного аналитического эссе включает планирование и исследования.

Советы по написанию аналитического эссе

Если у вас есть выбор, всегда выбирайте исследование того, что вдохновляет, завораживает или говорит с вами. Вам не нужно это полностью понимать, но если вас тянет ваш интерес к работе, вы будете более мотивированы, чтобы понять, как головоломка подходит друг к другу.

Изолируйте и проанализируйте вопрос, на который вы ответите в своем эссе. Сосредоточьтесь на конкретных словах и фразах, которые изменяют или уточняют вопрос. Найдите объем своего эссе.

Важно, чтобы вы сосредоточили свое внимание на чем-то, с чем вы можете работать, а не на простом решении общей темы. Определите параметры самостоятельно, ограничив свой ответ на определенный угол.

Изучите свою тему. Каждое аналитическое эссе - это, по сути, комментарий к чужой работе. Это означает, что эффективный аналитический писатель-эссе - это тот, кто умеет читать и понимать исходный материал исключительно хорошо. Как таковой, почитайте тему. Вы можете использовать книги, Интернет или оба, в соответствии с инструкциями, но вести заметки и обращать внимание на то, что вы найдете. Переход в библиотеку и проверка справочных материалов по теме - хорошая идея, поэтому вы можете потратить время на просеивание информации, чтобы получить важные детали вашего предмета.

Создайте сводку или список фактов, которые вы знаете о предмете анализа. Если проанализировать литературу, напишите резюме. Если вы пишете о конкретном объекте, создайте список характеристик и известных фактов. Это будет поможет вам определить, полностью ли вы понимаете предмет, который вы анализируете. Ключом к аналитическому эссе является возможность разбивать субъект на составные части, которые затем могут быть проанализированы. Предметом эссе может быть что угодно, например, люди, события, тема в книге или даже идея. Используйте конкретные и соответствующие примеры и аргументы. Вы должны включить их, чтобы ваше эссе было сильным и значительным.

Поддерживайте хорошую форму. Вы захотите следовать таким важным правилам, как введение, тело и заключение, а также заявление тезиса, которое направляет читателей к вашему окончательному утверждению.

Двойная проверка орфографии, грамматика и пунктуация. Эти важно в любой части письма. Полированный результат придает профессиональному имиджу. С другой стороны, плохая и неряшливая конструкция может привести к появлению очков или менее восторженному читателю.

Аналитический эссе

Все назначения должны иметь следующую структуру:

I. Титульная страница: отдельная страница с названием и именем автора на ней.

II. Введение (1 абзац)

Определите тему, которую вы проанализируете, и определите, почему эта проблема или проблема важны.

Упомяните академический документ (ы), который вы читаете

Предоставьте заявление тезиса.

III-VI. Пункты органа (пункты 2-4)

Каждый абзац тела должен содержать тематическое предложение, которое поддерживает некоторые аспекты вашего тезиса.

использование опорные точки, по крайней мере четыре или пять, чтобы подчеркнуть вашу основную идею в этом параграфе. Используйте цитаты и краткое перефразирование из работы или фактов из внешних источников для дальнейшей поддержки вашей точки зрения. Завершите предложение, которое завершает обсуждение этого вопроса и не вернется, чтобы обсудить его снова до вашего завершения. Постарайтесь не делать вывод, что вы не сломались шаг за шагом.

Создайте мост между параграфами, указав, как каждая идея в конечном счете связана и почему порядок доказательств как таковой.

Не стесняйтесь использовать уравнения, графики, диаграммы и т. Д.

Данные: найдите данные и ответьте на следующие вопросы: Какие данные вам нужны для изучения вашей темы? Как вы соберете Это? Быть конкретной. Убедитесь, что есть достаточные данные для вывода. Например, для долгосрочного анализа временных рядов должно быть не менее 15 лет доступных данных.

VII. Заключение (1 абзац)

Свяжите все свои идеи с оригинальным тезисом. Всегда выражайте свои баллы разными словами, чем раньше.

Убедитесь, что ваш вывод дает читателю ощущение окончательности и полноты.

Оставьте читателя четкой картиной в своем уме.

VIII. Приложение: Графики, диаграммы и математические выводы могут быть добавлены в приложении.

Аналитическая структура эссе

Введение: (1 абзац)

Напишите сильный абзац введения с помощью «привлечения внимания», как первое предложение, чтобы обеспечить, чтобы вы очаровали свою аудиторию. Привлечение внимания может быть цитатой из фильма или книги, о которой идет речь. Это также может быть интересным, малоизвестным фактом.

Разработайте сильное заявление о тезисе, которое будет включено в ваш вступительный параграф. Утверждение тезиса - это краткое предложение, в котором четко излагается основной аргумент вашего эссе. Утверждение тезиса будет основной идеей или позицией, которую остальная часть вашего эссе будет поддерживать. Важно, чтобы эта позиция была скорее мнением, чем фактом, поскольку это должно быть то, что можно утверждать как за, так и против

Например, в вашем заявлении тезиса можно сказать: «Рост цен на энергоносители привел к тому, что расходы на ежедневные поездки, сократили легкомысленные поездки и увеличили продуктовые счета» или «Гибридные автомобили, которые используют бензин и электроэнергию, уменьшат зависимость нашей страны от иностранной нефти». В идеале это заявление должно быть сделано в конце вашего вступительного параграфа.

Что делает эффективное заявление тезиса:

В чем заключается тезис:

Эффективное заявление тезиса имеет три характеристики:

Это не название вашего эссе

Это не объявление о ваших намерениях

Это не утверждение факта

Это не просто описание ваш предмет

В нем четко выражена основная идея вашего документа.

Он связывает цель вашего эссе.

Это четко сформулировано.

Тело: 2-4 абзаца

Напишите свои абзацы основного тела, сосредоточив внимание на разных аспектах вашего анализа в каждом абзаце. Крайне важно, чтобы те части тела вашего аналитического исследовательского эссе были хорошо построены и организованы. Если они не организованы должным образом, и вы пытаетесь обсуждать слишком много тем в одном абзаце, вы можете потерять внимание своего читателя.

В первом предложении каждого абзаца должно быть показано, как материалы этого параграфа относятся к тезису. Таким образом, вы избегаете вводить нерелевантную информацию и помогаете вашей аудитории понять важность каждого абзаца. Информация, которую вы включаете в каждый абзац, должна основываться на логике, доказательствах и анализе, а не на личных интерпретациях. Все аргументы для вашего объяснения должны подтверждаться эмпирическими доказательствами. В зависимости от предмета вашего эссе, ваши доказательства будут получены из полевых исследований, письменных материалов или других ресурсов данных.

Другой элемент аналитических авторов эссе должен знать, что это плавный переход от одного абзаца к другому. Это возможно с коротким предложением в конце каждого абзаца, выступающего в качестве прелюдии к следующему. Переходные предложения помогают сохранять плавную структуру, связывая каждый параграф друг с другом и Тезис.

Заключение 1 абзац

Обобщите свои выводы с сильным заключением. Ваш заключительный параграф должен содержать ваше заявление о тезисах, которое поможет связать все ваше эссе. Здесь вы возвращаете домой свою точку зрения, повторяя то, что вы уже сказали в предыдущих четырех параграфах. Однако заключительный параграф не должен просто повторять тезис, но усиливать его на основе новых знаний, полученных путем чтения основного раздела эссе. Кроме того, заключение аналитического эссе не является местом для приведения новых идей или оставления двусмысленных замечаний.

Приведите свою работу. В исследовательской работе почти всегда требуется страница «Работы», где вы отдаете должное тем работам, которые вы использовали в своих исследованиях. Этот раздел чрезвычайно важен, так как он поможет вам избежать плагиата, что является очень серьезным преступлением.

Плагиат

Это включает в себя передачу чужой работы как вашей собственной, и включает в себя копирование целой бумаги или ее частей и утверждение ее как вашей собственной работы. Если вы используете какую-либо работу, слова или идеи другого человека, вы должны ссылаться и понимать источники.

Инструкции для презентаций

Каждый студент даст официальную 7-минутную / 7 слайд-презентацию в исследовательской работе.

Очевидно, вы не закончили все свои исследования или не достигли всех своих выводов к моменту этой презентации. Эта презентация просит вас не представлять свои окончательные выводы, а скорее предоставить моментальный снимок вашего мышления на данном этапе исследовательского процесса.

Цели этой презентации трижды:

Чтобы вы начали формировать свое мышление по вопросу исследования для презентации знакомой аудитории.

Чтобы дать вам практическое представление о вашей теме с точки зрения аудитории - т. Е. о том, что делает эту исследовательскую проблему интересной или значительной.

Чтобы вы могли получить от аудитории отзывы о своей методологии исследования, стиле презентации, последствиях ваших предварительных выводов, важных периферийных вопросах, интересных контраргументах и всего остального, что ваш презентация приходит на ум.

Каждая презентация должна включать следующие элементы:

Введение

Расскажите нам, что такое тема и почему это интересно - вам, нам и миру в целом

Методология исследования

В этом разделе вы можете объяснить, как вы собираете и обрабатываете информацию по своей теме и почему вы решили собирать и оценивать информацию так, как вы это делали. Если у вас возникли проблемы с поиском информации, упомянуте об этом. Вы также должны указать, открыли ли вы определенные школы мысли по вашей теме.

Учет любых предварительных результатов

Очевидно, что вы не закончите свое исследование к моменту презентации. Это обсуждение ваших предварительных выводов должны быть спроектированы, чтобы вызывать вопросы у вашей аудитории и сосредоточить внимание на следующих

Тенденции, которые вы заметили

Удивительные открытия

Предварительные выводы, которые вы рисуете

Вопросы для аудитории

Это ваша возможность получить реальную и существенную помощь в ваших исследованиях. Сделать большинство из них! Вы обнаружите, что получите наибольшую пользу, если вы зададите свои вопросы аудитории насколько это возможно. Выделите то, что вы видите как самые слабые места в ваших исследованиях или аргументах, и попросите предложения.

Будьте готовы ответить на следующие вопросы:

Какие глубинные и заставляющие задуматься вопросы поднимают ваше эссе?

Как вы можете подключить этот эссе, его фактах и аргументах в отношении нынешних тенденций в мировой экономике?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ESSAY

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требование

вес

Гол

Правильный стиль и формат презентации эссе

20

Документ включает в себя титульный лист и номера страниц

Статья подготовлена академическим тоном

Правильное использование абзацев и заголовков

Ясность выражения, красноречие и творчество писателя,

механика выбора слова

Грамматика и орфография

Структура и организация эссе

20

Заявление о проблеме или вопросе (заявление тезисов) - ясность, острота фокуса

Представлены несколько подходящих подтемов

Логическое развитие дискуссии с одной идеи на следующий

Введение - предоставляет контекст эссе, подводит итог

аргументов, имеет достаточную длину (около 1 страницы)

Вывод - суммирует аргументы, представленные в теле,

и обсуждает перспективы в эссе, чтобы у читателя оставалось четкое представление о том, что сделано в эссе (около 1 страницы)

Правильное использование и актуальность исследований

20

Находится соответствующая академическая литература

Эссе опирается на современные и проницательные исследования

Выделяет основные аргументы

У всех аргументов есть соответствующая литература для их поддержки

В каждом абзаце или разделе используются достаточные источники

поддерживать аргументы

Уровень анализа и достаточная адекватность

20

студент демонстрирует сильное понимание темы

Аргументы относятся к заявлению тезиса

Аргументы представляют достаточную глубину

Эссе отражает тщательный анализ (теоретический / тематический)

Эссе содержит соответствующие статистические данные / анализ статистических данных

Общая существенная адекватность интерпретации или аргументации

представленный

Реферирование / Библиография

20

В тексте цитаты правильные и последовательные

Общая отметка для этого задания

100