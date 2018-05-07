Политический и экономический креатив за достойную оплату

Добрый день!

Наш фонд занимается подготовкой комплексного отчета для дальнейшей практической реализации, а также создания фонда идей по решению глобальных экономических проблем. Помимо этого, отчет будет опубликован в международных изданиях.

В связи с этим задача следующая: нужно придумать идеи контрмер в отношении санкций, которые США применяет в отношении России в настоящее время.

Идеи не должны быть абсурдными, должны быть реально выполнимыми в перспективе при каких-то реальных условиях, а также должны быть новыми и оригинальными. Контрмеры должны быть направлены на то, чтобы санкции:

1. теряли бы смысл, или

2. становились бы неэффективными, или

3. стали бы наносить ущерб США в большей степени, чем России, или

4. делали бы США уязвимыми этим контрмерам настолько, чтобы США были бы вынуждены отменить санкции, или США вынуждены бы были, наоборот, инвестировать в Российскую Федерацию.

Примеры идей, которые НЕ ПОДХОДЯТ для выполнения настоящей задачи:

- "необходимо свергнуть все существующие режимы и всех существующих лидеров";

- "не нужно ничего отменять, санкции в первую очередь причиняют ущерб самим США";

- "нужно закрыть все границы"

- "нужно казнить всех Ротшильдов".

Все вышеизложенные идеи являются невыполнимыми, слишком глобальными, очевидно нарушающими закон, а также не являются новыми.

Необходимо придумать не менее 30 идей, стоимость одной принятой идеи - 1000 р. Оплата поэтапно, первая оплата - после получения первых 15 идей. Заказчик оставляет за собой право принимать (и оплачивать) не все идеи из списка.

Помимо этого авторы самых оригинальных идей будут обозначены в качестве соавторов идей и написанных на их основании исследований.