Предыдущий исполнитель подвел. Задание в приложении. Срок на выполнение 2 дня. Пиши, пожалуйста, стоимость работы. Работа должна быть полностью авторской.
Курсовая по литературе
Нужно написать курсовую по драматургии. Сравнить двух поэтов драматургов.
Объем 30-40 печатных страниц.
Жду ваших предложений. Стоимость и сроки прошу указать+ примеры ваших работ!
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