Курсовая по макроэкономике.

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Завершен6 заявок180 просмотров

Нужна курсовая по макроэкономике. Тема любая из вложения. Антиплагиат 75, срок?

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

penzakyrs
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$25
5 дней
Спасибо за работу!
Сотрудничеством доволен, добросовестный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

penzakyrs
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад