Курсовая по стратегическому менеджменту.

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Завершен4 заявки166 просмотров

Нужен человек который сможет написать курсовую на тему "Механизм стратегического менеджмента и порядок его формирования на предприятии."

35стр.

17 лет назад
Umiko
41 год
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

JuliaTirichenko
Юлия 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Юлия работает очень быстро и качественно, приятный в общении человек, в дальнейшем буду сотрудничать только с ней. всем рекомендую, этот фрилансер не подведет
Замечательный заказчик! Оплата произведена в срок, работать было легко и приятно!

Заявки фрилансеров

JuliaTirichenko
Юлия 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад