Задание для специалистов fox pro

Есть написаный на фокс про курсовик (в приложении). Тема учет стдентов.

Первая проблема: В форме mainform в гриде с договорами (второй сверху) не корректно отображаются два поля - специальности и факультеты (это основная проблема, просто грид как то не так обновляется при изменении).

Второй вопрос (это не обязательно , но хотелось бы если возможно): рядом с этим гридом есть кнопочка "редактировать" после нажатия открывается вторая форма и в ней редактируется договор. Там в комбобоксе выбирается специальность, но хотелось бы сделать чтобы было 2 комбобокса со специальностями и факультетами и в зависимости от того какой факультет чтобы во втором можно было выбирать специальности этого факультета.

В последующем возможен заказ таких курсовых за нормальные деньги, но ответственных людей почему то не можем найти чтобы делать.

Оставляйте здесь предложение и стучите в аську - буду ждать.