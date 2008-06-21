Может у кого есть готовая, или написать с нуля. Мне надо с готовой дисерой на соискательство идти. И наверное сопровождение надо - в смысле что и как делать ...
Задание для специалистов fox pro
Есть написаный на фокс про курсовик (в приложении). Тема учет стдентов.
Первая проблема: В форме mainform в гриде с договорами (второй сверху) не корректно отображаются два поля - специальности и факультеты (это основная проблема, просто грид как то не так обновляется при изменении).
Второй вопрос (это не обязательно , но хотелось бы если возможно): рядом с этим гридом есть кнопочка "редактировать" после нажатия открывается вторая форма и в ней редактируется договор. Там в комбобоксе выбирается специальность, но хотелось бы сделать чтобы было 2 комбобокса со специальностями и факультетами и в зависимости от того какой факультет чтобы во втором можно было выбирать специальности этого факультета.
В последующем возможен заказ таких курсовых за нормальные деньги, но ответственных людей почему то не можем найти чтобы делать.
Оставляйте здесь предложение и стучите в аську - буду ждать.
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