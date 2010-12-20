Курсовая по УСИ САУ АСУ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка131 просмотр

Нужно сделать курсовую.

По предмету управление сертфикация и инноватика.

Раздел про автоматику, САУ АСУ и т.д.

Оплата электронными платежными системами.

От вас цена и сроки.

пишите сюда или на имейл: [email protected]

14 лет назад
Stanik
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров