Курсовая работа Дисциплина – государственная и муниципальная служба

Задание на сайте http://dn.khnu.km.ua/dn/default.aspx – Это страница входа в кабинет 901552567 – это код для входа в кабинет где видно все дисциплины и прочее. Все лабораторные и контрольные по всем предметам. Задание смотреть так: Например "Захист iнформацiї" – ...