Реферат – Сравнение тарифной и бестарифной систем на примере

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Требуется написание реферата на тему – "Сравнительный анализ тарифной, бестарифной систем в плане 

формирования политики доходов организации ( на примере предприятия)" 

Обьем работы – 10 страниц. 

Требуется наличие в работе содержания, введения (1стр), осн. части (7стр), заключения (1стр), списка литературы (8-10 источников). 

Данные по компании предоставим выбранному исполнителю. 

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8 лет назад
qua1ity
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад