Курсовая работа по экономике

Задание прикреплено срок до конца июля цена 350 рублей антиплагит 85%
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Тема: «Зарубежный опыт организации государственного финансового контроля»
срок – 15 июля к вечеру
Вуз – ГУ-ВШЭ
Литература – 2009-2011г.г.
объем – 30 стр.
Оригинальность 80%. На все цитаты должны быть ссылки в квадратных скобках.
Сначала представить план на согласование (три главы – на параграфы делить не нужно).
План пишите в приватном сообщении. Без плана заявку не рассматриваю.
В работе должно быть отражено:
сравнительный анализ системы государственного финансового контроля России и других стран,
показать, как отличается структура органов финансового контроля, функций и полномочий,
объяснить, почему существуют различия, и в каких случаях они правомерны (целесообразны), а в каких свидетельствуют о неэффективности российской модели. Это нужно делать предметно, с указанием конкретных органов контроля.
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