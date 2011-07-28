Курсовая работа по экономике

Тема: «Зарубежный опыт организации государственного финансового контроля»

срок – 15 июля к вечеру

Вуз – ГУ-ВШЭ

Литература – 2009-2011г.г.

объем – 30 стр.

Оригинальность 80%. На все цитаты должны быть ссылки в квадратных скобках.

Сначала представить план на согласование (три главы – на параграфы делить не нужно).

План пишите в приватном сообщении. Без плана заявку не рассматриваю.

В работе должно быть отражено:

сравнительный анализ системы государственного финансового контроля России и других стран,

показать, как отличается структура органов финансового контроля, функций и полномочий,

объяснить, почему существуют различия, и в каких случаях они правомерны (целесообразны), а в каких свидетельствуют о неэффективности российской модели. Это нужно делать предметно, с указанием конкретных органов контроля.