Курсовая работа по информатике

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Необходимо написать курсовую работу на тему: Модель технического канала утечки информации.

Количество страниц: 20. Шрифт 14pt. Дисциплина: информатика.

Только теоретическая часть, требуется рассмотреть и проанализировать модель, создавать программно её не нужно. Методические указания в приложении.

Оригинальность текста не менее 60%.

Срок сдачи 25.12.13.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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