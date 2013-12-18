Учебная дисциплина:Деловые коммуникации Название:Японская система проведения совещаний Количество страниц:10-15 стр. Срок выполнения:04,12,2013 ...
Курсовая работа по предмету Теория менеджмента
Необходимо написать курсовую работу на любую из предоставленных тем по предмету "Теория менеджмента". Объем курсовой около 20 страниц, срок сдачи 15 декабря.
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