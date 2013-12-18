Курсовая работа по предмету Теория менеджмента

$50
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Завершен1 заявка143 просмотра

Необходимо написать курсовую работу на любую из предоставленных тем по предмету "Теория менеджмента". Объем курсовой около 20 страниц, срок сдачи 15 декабря.

11 лет назад
lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
14 дней
Спасибо Екатерине за качественно проделанную работу! В дальнейшем подобная работа будет отдана именно ей :)
Мария, спасибо Вам за очень интересный проект, четкое задание и моментальную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад