Курсовая работа: Проектировании корпоративных информационных систем

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки548 просмотров
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Доброго дня! Требуется выполнить курсовой проект согласно заданию в закрепе.

2 года назад
vikahristik
30 летЭстония
2 года в сервисе
Была
год назад