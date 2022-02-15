Реферат

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Тема: Способ передачи информации. /Виды модуляции АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, ШИМ Параметры модуляции. /Аналитические выражения, эпюры сигналов/Уравнения

Требования:

поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее 25 стр. Форматирование по ширине.

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение,

расширенное представление темы, заключение, литература.

2 года назад
guest_16134855871791
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад