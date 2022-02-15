Диссертация на тему Видео как средство продвижения образ. услуг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки762 просмотра
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Объём 100-120 стр, без оформления, только текст со ссылками. Срок до 15 апреля. Еженедельная отправка от вас написанной части/фрагмента. Постоянная связь, решение вопросов, предложения и комментарии.

Темы, которые нужно осветить:

- Реклама (видео-заставки) вузов и их влияние

- Науч-поп контент (известные контетмейкеры ютуба)

- Лекции (вузы)

- Вебинары/курсы (доп.образование/цены/отсутствие диплома и пр.)

- Про популярные видеохостинги и статистику

- Про др.соц.сети (инстаграм, тикток)

- отдельная глава "закон о просветительской деятельности"

2 года назад
alikajei
Алина 
28 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 года назад