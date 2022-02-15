Нужно написать бакалаврскую(дипломную) работу по теме: методы расчета аварийных режимов электрических систем. Содержание работы(план) 1. Аннотация 2. Вступление 3. Классификация и описание аварийных режимов электрических систем: параметры режимов, статические и динамические режимы, симметричные и несимметричные короткие замыкания. 4. Методы расчетов ...
Диссертация на тему Видео как средство продвижения образ. услуг
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