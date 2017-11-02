Организация содержания участка автомобильной дороги

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Добрый день

Есть задание на курсовой проект по дисциплине "ЭАД - содержание и тех ремонт".

Так же есть аналогичный курсовик другого студента, который можно взять за каркас + небольшие чертежи в автокаде тоже есть.

AutoCAD
8 лет назад
Percys
Игорь 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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