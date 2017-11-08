Задания по учебной практике(менеджмент)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка124 просмотра

Выполнить 3 задания:

1. Написать эссе на тему «Характеристикасовременного менеджера».

2.Составить должностную инструкцию одного из управленческих работников.3.Составить профессиограмму менеджера.

4.Список литературы

Шрифт Times New Roman 14, литература не старше 5 лет.

Для эссе Антиплагиат не менее 70%.

8 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
4 дня
Работа выполнена очень оперативно!Спасибо!
Удобно работать. Надежный заказчик

Заявки фрилансеров

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы