Нужен анализ внешней и внутренней среды организации(любой,но не совсем безызвестной) по плану: 1.История развития организации 2.Информация о руководстве(орг.структура) 3.Направление бизнеса и его развития(Миссии и цели) 4.Основные партнеры организации. 5.Основные конкуренты ...
Задания по учебной практике(менеджмент)
Выполнить 3 задания:
1. Написать эссе на тему «Характеристикасовременного менеджера».
2.Составить должностную инструкцию одного из управленческих работников.3.Составить профессиограмму менеджера.
4.Список литературы
Шрифт Times New Roman 14, литература не старше 5 лет.
Для эссе Антиплагиат не менее 70%.
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