Требуется выполнить курсовик по системе муниципального управления. Не путать гос. управление с муниципальным и любым другим. Работа будет проверяться перед оплатой. Тут нужна работа на 50 страниц и элементарное понимание что такое ...
Отредактировать диплом + расширение теории
Есть диплом по мотивации персонала (69 страниц), состоящий из трех глав (теория и две главы по практике).
Требуется:
1. Расширить теоретическую часть примерно на 25-30 страниц (материал для расширения теории у меня есть в виде подборки ссылок на сайты - по сути это будет компоновка материалов, по возможности выделить какие-нибудь таблицы и схемы в приложения к теории). По сути "налить воды".
2. Объединить главу 2 и главу 3 в одну практическую главу (часть материалов из практики можно перенести в теорию - главное, чтобы получилась работа минимум на 95 страниц с двумя примерно равными главами + чтобы все это смотрелось целостно и логично).
3. Легкий рерайт данной работы (очень важно убрать из работы выражения от первого лица (например, заменить "в моей работе" на "в данной работе" или "я провел исследование" на "было проведено исследование"). По возможности исправить ошибки (грамматика, пунктуация).
Указывайте свою цену. Исходники вышлю исполнителю.
Работа нужна к 9 ноября.
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