Курсовой проект по финансам Специальность: Финансы и деньги, кредит, банки. Темы в приложении. Объем работы 30-35 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список ...
Реферат по философии
Реферат по философии
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 10 источников.
Оригинальность работы 80% .
Объем работы 20 страниц.
Тема, план работы, оформление вышлю специалисту.
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Точное задание вышлю выбранному специалисту.
Срок сдачи работы 24.01.2011 г. до 02 часов ночи МСК.
Выбранный исполнитель
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