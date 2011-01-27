Реферат по философии

$15
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Завершен7 заявок262 просмотра

Реферат по философии

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 10 источников.

Оригинальность работы 80% .

Объем работы 20 страниц.

Тема, план работы, оформление вышлю специалисту.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Точное задание вышлю выбранному специалисту.

Срок сдачи работы 24.01.2011 г. до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Выражаю особую благодарность Олегу за помощь в выполнении моего заказа!!! Реферат выполнен на высшем уровне, в сжатые сроки, оригинальность максимальная!!! Правда сначала Олег перевыполнил все планы по объему, раскрыв тему очень основательно и я попросил о сокращении материла, что и было сделано в течение часа!!!МОЛОДЕЦ!!!!! Обращаю внимание, что Олег не в первый раз меня выручает по "горящим" заказам и всегда делает это очень качественно и серьезно! Надежный, компетентный и ответственный фрилансер!!!! Буду дальше сотрудничать с Олегом и рекомендую всем хорошим заказчикам!!!! Снова 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Всем рекомендую Константина, как ответственного и порядочного заказчика! Работа была оплачена в срок и в полном объеме. Более того, Константин оплатил за помощь, оказанную мной по предыдущему проекту, хотя конкретной договоренности не было. В очередной раз сложилось приятное впечатление от сотрудничества с Константином. Только положительные эмоции +10 баллов!!! Надеюсь на продолжение сотрудничества С благодарностью и уважением, Олег

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Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад