Реферат по истории

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Тема: Цандер Фридрих Артурович. Биография и научный вклад.

реферат 20-25 стр текста со ссылками на использованную литературу (важно) определенного формата: введение, основная часть, разбитая на главы, заключение, использованная литература.

8 лет назад
n_terehoff
Никита 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад