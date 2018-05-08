Реферат по литературе

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ДИСЦИПЛИНА История русской литературной критики ТЕМА РАБОТЫ Т ворчество А . С . Пушкина в оценке романтической и реалистической критики XIX века . КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 15 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 11.05.2018 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Литература В.В.Прозорова , учебник по критике Кулешов В.И. История русской критики ХVIII-начала ХХ века http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=N0o-1AT6L2c%3D&tabid=10358 Недзвецкий, В.А.Русская литературная критика XVIII-XIX веков Полевой Н.А.«Борис Годунов», сочинение А.Пушкина. Дружинин А.В. Критика гоголевского периода и наше к ней отношение; Киреевский И.В.Нечто о характере поэзии Пушкина. Белинский В.Г.Литературные мечтания(Элегия в прозе);

6 лет назад
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