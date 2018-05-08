Реферат по литературе

Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: разработка методики тестирования безопасности мгновенных сообщений на jabber сервере. Объем: 35-40 стр. От клиента: Нужно чтобы были описаны +и - xmpp,методика тестирования. Курсовая теоретическая, но если что можно было теорию применить на практике. Также в ...