Финансове планування субъектов господарювання, укр.язык

По фин. плануванню задание выбирается по списку в группе. У меня # 1. " Анализ и планування основних показникив финансовои дияльности торговельних пидприемств"

Вот конспект лекций по предмету, может пригодиться