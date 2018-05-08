Финансы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Финансове планування субъектов господарювання, укр.язык

По фин. плануванню задание выбирается по списку в группе. У меня # 1. " Анализ и планування основних показникив финансовои дияльности торговельних пидприемств"

Вот конспект лекций по предмету, может пригодиться

6 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад