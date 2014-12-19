Задачи по эконометрике

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Курсовая .в курсовой работе решить две задачи, в первой работе одна задача, 9 вариант!во второй две задачи 2го варианта!решить по методичкам.

9 лет назад
mikevazovsky
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад