Задания по Visual Basic

Требуеться выполнить лабы по Visual Basic'у.

Задание простое, поэтому если есть желание взяться за это, то лучше сразу стучите с готовым решением.

вот собственно задания (в оригинале с универа):

1) Партия куриных окорочков в кол-ве М кг была закуплена на сумму S и продана с наценкой N%.Вычислить прибыль,полученную продавцом.

2) Сделать так,чтобы человечек смог ходить по фигуре Трапеция.

3) Даны два файла вещественных чисел с именами S1 и S2, элементы которых упорядочены по возрастанию. Объединить эти файлы в новый файл с именем S3 так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными

по возрастанию.

4) Дано имя файла и вещественные числа A и D. Создать файл вещественных чисел с данным именем и записать в него 10 первых членов арифметической прогрессии с начальным членом A и разностью D:

A, A + D, A + 2 D, A + 3 D, . . . .

Как решать думайте сами, т.к. подробности мне всеравно неизвестны, главное выполнить поставленную универом задачу =)))))

Стучите в аську 290-996-755... если никого нет дома, то оставляйте мессагу, вечером отвечу...