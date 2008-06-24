Нужен человек который сможет написать курсовую на тему "Механизм стратегического менеджмента и порядок его формирования на предприятии." 35стр.
Задания по Visual Basic
Требуеться выполнить лабы по Visual Basic'у.
Задание простое, поэтому если есть желание взяться за это, то лучше сразу стучите с готовым решением.
вот собственно задания (в оригинале с универа):
1) Партия куриных окорочков в кол-ве М кг была закуплена на сумму S и продана с наценкой N%.Вычислить прибыль,полученную продавцом.
2) Сделать так,чтобы человечек смог ходить по фигуре Трапеция.
3) Даны два файла вещественных чисел с именами S1 и S2, элементы которых упорядочены по возрастанию. Объединить эти файлы в новый файл с именем S3 так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными
по возрастанию.
4) Дано имя файла и вещественные числа A и D. Создать файл вещественных чисел с данным именем и записать в него 10 первых членов арифметической прогрессии с начальным членом A и разностью D:
A, A + D, A + 2 D, A + 3 D, . . . .
Как решать думайте сами, т.к. подробности мне всеравно неизвестны, главное выполнить поставленную универом задачу =)))))
Стучите в аську 290-996-755... если никого нет дома, то оставляйте мессагу, вечером отвечу...
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